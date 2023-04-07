هل أنت بحاجة لرؤية طبيب لنزلات البرد فى الربيع؟.. اعرف الأعراض وكيفية علاجها

كتبت إيناس البنا

من التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والعطس، كلها تعد من علامات الإصابة بالزكام، وهي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والجيوب الأنفية والحنجرة والقصبة الهوائية)، يمكن أن تصاب بنزلات البرد في أي وقت من السنة ، لكنها أكثر شيوعًا في الشتاء والربيع.

إذا كنت شخصًا بالغًا، فقد تصاب بزكام 2-3 كل عام، لكن الأطفال يعانون من نزلات برد أكثر تكرارًا، يستغرق التعافي حوالي 7-10 أيام للأشخاص الأصحاء، ومع ذلك ، يمكن أن تكون الإصابة بنزلات البرد خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو أو أمراض الجهاز التنفسي والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، حيث يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير ، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

ما الذي يسبب نزلات البرد؟

وفقا لموقع " onlymyhealth"، يمكن أن تسبب العديد من الفيروسات نزلات البرد ، ولكن فيروسات الأنف مسؤولة عن معظم الحالات، يمكن لهذه الفيروسات المسببة للبرد أن تدخل جسمك من خلال فمك أو عينيك أو أنفك، يمكن أن ينتشر من خلال قطرات في الهواء (عندما يسعل شخص مريض أو يعطس أو يتحدث) ، أو الاتصال الشخصي الوثيق مع الأشخاص المصابين ، أو عن طريق مشاركة الأشياء الملوثة معهم.

أعراض نزلات البرد

تشمل الأعراض المصاحبة لنزلات البرد التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال والعطس والصداع وآلام الجسم والاحتقان والحمى الخفيفة. تظهر الأعراض عادة بعد يوم إلى ثلاثة أيام من إصابتك بفيروس مسبب لنزلات البرد. بشكل عام ، لا تحتاج إلى زيارة طبيب لنزلات البرد. ومع ذلك ، اطلب العناية الطبية إذا فشلت الأعراض في التحسن أو تفاقمت.

المضاعفات المصاحبة لنزلات البرد

قد يعاني بعض الأشخاص من حالات أخرى مع نزلات البرد. عدوى الأذن الحادة (التهاب الأذن الوسطى) والربو والتهاب الجيوب الأنفية الحادة. في الأطفال ، يمكن أن تؤدي نزلات البرد إلى التهابات أخرى، مثل التهاب الحلق والالتهاب الرئوي والخناق أو التهاب القصيبات، عند حدوث ذلك ، تحتاج إلى زيارة الطبيب على الفور.

كيفية منع الإصابة بنزلات البرد

• اغسل يديك كثيرًا.

• تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.

• لا تلمس وجهك بأيدي غير مغسولة.

• تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.

• تناول طعامًا جيدًا ومارس الرياضة واحصل على قسط كافٍ من النوم.

• تجنب مشاركة أكواب الشرب أو الأواني مع أي شخص مصاب بالزكام. • قم بتطهير الأسطح ذات اللمس العالي يوميًا ، خاصةً عندما يصاب أحد أفراد عائلتك بالزكام.

• اغسلي لعب طفلك بشكل دوري.