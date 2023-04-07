اليوم السابع
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نقابة التطبيقيين تبدأ صرف معاشات أبريل.. وغدا نقدي بالفرعيات

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:13 م
نقابة التطبيقيين تبدأ صرف معاشات أبريل.. وغدا نقدي بالفرعيات صرف المعاشات
كتبت ـ آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، صرف المعاشات دفعة أبريل 2023 لأعضائها المستحقين، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى الصرف النقدى بدءا من غد السبت 8 أبريل من النقابات الفرعية بالمحافظات.

من ناحية أخرى، قال المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن محكمة القضاء الإدارى الشق المستعجل رفضت دعوى وكيل أول النقابة العامة للتطبيقيين بإيقاف إجراءات انتخاب النقيب العام لنقابة التطبيقيين، مشيرا إلى سير النقابة فى إجراءات الدعوة للانتخابات وفقا للمواعيد المُحددة، وقرار المجلس الأعلى للنقابة فى اجتماعه يوم 18 مارس 2023.

وأوضح هلال: أن النقابة فوجئت برفع نصر عنبر وكيل النقابة، قضية بالقضاء الإدارى " الشق المستعجل " لإيقاف الانتخابات على منصب النقيب واستمرار العمل بمنصب القائم بأعمال النقيب، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، وأوصت بالسير فى إجراء الإنتخابات، لخلو مقعد النقيب بوفاة الدكتور زكريا حشاد فى 25 فبراير 2023، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للنقابة يوم 18 مارس 2023 قد اجتمع وأقر تنفيذ القانون فى هذه الحالة هو إجراء الإنتخابات على منصب النقيب العام فى خلال 60 يوما من الوفاة طبقا للقانون .

ولفت إلى أن النقابة العامة للتطبيقيين، بدأت بالفعل فى اتخاذ الإجراءات وتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات بجريدتين رسميتين يومى الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 مارس 2023 على أن يبدأ فتح باب تلقى طلبات الترشيح بمبنى النقابة العامة بالعباسية من يوم الأثنين 27 مارس وإغلاق ياب تلقى الطلبات يوم  5 إبريل 2023، بالإضافة إلى أنها خاطبت وزير الصناعة والنيابة الإدارية للإشراف القضائى على الإنتخابات.

ومن المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 لاختيار وتسمية النقيب العام للتطبيقيين من المرشحين للمنصب، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للنقابة العامة للتطبيقيين.


نقابة التطبيقيين

معاشات التطبيقيين

معاشات أبريل للتطبيقيين



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