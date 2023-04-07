وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية أن وكالة الفضاء "ناسا" أطلقت القمر الاصطناعي الجديد الذي سمي "تيمبو" من ولاية فلوريدا، حيث من المفترض أن تتيح هذه الأداة متابعة انتشار التلوث بدقة أكبر، مما كان حتى الآن بدءا من مصدر انبعاثها وطوال انتشارها بواسطة الرياح.

وأشارت القناة إلى أنه يمكن استخدام هذه البيانات في تطبيقات متعددة، كتحسين التنبيهات للسكان في حال اكتشاف وجود أي تلوث في الهواء، وتحديد الأماكن التي ينبغي تركيب أجهزة كشف جديدة فيها على الأرض بشكل أفضل، فضلا عن المساعدة في عمليات البحث عن تأثير ملوثات الغلاف الجوي على الصحة، إضافة إلى تتبع التلوث الناجم عن الحرائق التي تزداد تواترا بسبب الاحترار المناخي.

بدوره، قال نائب رئيس "إنتلسات" جان لوك فروليجيه إن القمر الاصطناعي الجديد سيدفع نفسه للوصول إلى الموقع المداري المقرر له، متوقعا أن تستغرق هذه العملية نحو أسبوعين.

وانضم "تيمبو" بهذه العملية التي ستستمر لمدة عامين على الأقل، إلى أسطول "ناسا" المؤلف من نحو 25 مهمة لرصد الأرض.