مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق بالضفة الغربية

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شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انتشرت بشكل مُكثف في مناطق الضفة الغربية، تنفيذا لتوصيات الأجهزة الأمنية، في اليوم الثاني من أيام عيد الفصح اليهودي، وبعد هجوم أسفر صباحا عن مقتل مُستوطنتين إسرائيليتين بالأغوار الشمالية.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة خرجت من "كفر قدوم"، في محافظة "قلقيلة" بشمال غرب الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة ستة شبان بالرصاص المطاطي، نقل أحدهم إلى مُستشفى، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق، وردد المشاركون في المسيرة شعارات تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية.

وفي مُحافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، من قوات الاحتلال، لدى وقوفه على جانب الطريق من أجل إصلاح سيارته، وذلك تزامنا مع اقتحام القوات لوادي الفارعة، جنوب المُحافظة، واندلاع مواجهات هناك.

وفي مُحافظة "نابلس" الشمالية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، فيما هاجم مُستوطنون، سيارات المواطنين الفلسطينيين في عدة مناطق بالمحافظة، وسط أعمال استفزازية.

وفي وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارات الفلسطينيين، قرب مدخل مدينة "البيرة" المُلاصقة لرام الله.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة، بحماية قوات من جيش الاحتلال، ورشقوا سيارات الفلسطينيين المارة بالحجارة.