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منظمة الصحة العالمية تشكر الرئيس السيسي على دعمه الجهود الصحية

الجمعة، 07 أبريل 2023 10:32 م
منظمة الصحة العالمية تشكر الرئيس السيسي على دعمه الجهود الصحية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
كتب عبد الوهاب الجندى

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أشاد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المنظمة الصحية ومنظمة الصحة العالمية.

وكتب "جيبريسوس" على تويتر،"شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه القوى للصحة ومنظمة الصحة العالمية، يوم سعيد".

ويجري كل عام الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948.

ويتم كل عام اختيار شعار ليوم الصحة العالمي يسلط الضوء على ناحية أولوية تهتم بها منظمة الصحة العالمية، ويأتي شعار عام 2023: "الصحة للجميع".

من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر شاركت منذ منتصف القرن الماضي باستضافة مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الذي يدعم الأنشطة الصحية لما يزيد عن 500 مليون مواطن، في 22 دولة في شرق المتوسط".

 

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