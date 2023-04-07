مقتل عنصر إجرامي مطلوب فى مؤبد بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا الجنائية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات)، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 3 خزينة – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض – مبلغ مالى – دراجة نارية "بدون لوحات")، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.