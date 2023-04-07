مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران دولية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران دولية، تصل من دول أوروبية ضمن 129 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى، حتى اليوم الجمعة حيث تم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين حتى وصولهم للفنادق مقر إقامتهم.

وتبين من جدول رحلات الطيران المقرر أن تصل اليوم 3 رحلات من المطارات الايطالية، ورحلتين من التشيك، ورحلة من هولندا، و5 رحلات من المانيا، ورحلة من سلوفاكيا

كما تبين من الرحلات الأسبوعية التى وصلت خلال الأسبوع لمطار مرسى علم ، أن الرحلات وصلت من 11 دولة أوروبية فى مقدمتها التشيك وألمانيا، وارتفعت معدلات الوصول خلال الأسبوع 10 رحلات عن الأسبوع الماضى.

وقامت السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بالتنسيق مع بعضها البعض لعملية إنهاء إجراءات الوصول للسياح وتطبيق الإجراءات الأمنية وكذلك الصحية عليهم بطريق سريعة حتى يتم نقلهم للفنادق مقر إقامتهم للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

يذكر أن مدينة مرسى علم، هى مدينة مفضلة عند أغلب الأوروبيين لقضاء إجازاتهم فيها خاصة الإيطاليين، حيث أن أغلب السياح الإيطاليين لم ينقطعوا عن زيارتها طوال العام.