اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 08:06 م
أكرم القصاص
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مصدر أمني عراقي يكشف تفاصيل حريق بالقرب من مطار السليمانية

الجمعة، 07 أبريل 2023 08:00 م
مصدر أمني عراقي يكشف تفاصيل حريق بالقرب من مطار السليمانية مطار السليمانية
وكالات

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق قرب مطار السليمانية الدولي بالعراق، وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لا يوجد اي استهداف او قصف على مطار السليمانية الدولي او حدوده".

وأضاف المصدر أن "الحاصل هو حريق بسيط لبعض الانقاض ضمن مقتربات المطار وتم السيطرة عليه"

من جانبه كشفت مديرية أمن مطار السليمانية، الجمعة، تفاصيل ما حدث قرب المطار عصر اليوم، مؤكدة وقوع انفجار قرب السور.

وقالت المديرية في بيان، "وقع انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق"، مشيراً الى أن "فرق الدفاع المدني بالمطار وصلت على الفور إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق".

 وأضاف البيان "تحقق قواتنا حاليا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل"، مؤكداً أنه "لا توجد مشاكل في المطار وأن الرحلات الجوية وأعمال المطار تجري كالمعتاد".

 

 


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