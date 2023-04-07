مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. أشهر الخرافات حول الحمل (إنفوجراف)

تحدثت أحد مشاهد الحلقة 13 من مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، بطولة النجمة يسرا، شمياء سيف ويسرا ومحمد ثروت عن تقاليع الحوامل الغريبة، حيث كانت تتوحم فوقية، وترغب في تناول المشبك، خوفاُ أن الطفل يظهر على وجهه المشبك، ولهذا نستعرض في الإنفوجراف التالى أغرب الخرافات حول الحمل.
أنف كبيرة دليل على الحمل بذكر
وهى مقولة يرددها الكثير من الأشخاص وهذا اعتقاد خاطئ لا أساس علمى له
الحموضة دليل على غزارة الشعر
البعض يزعم أنه أمر جيد خاصة إذا كان المولود أنثى
إنتى بتاكلى لاثنين
اعتقاد خاطئ أيضا ويتسبب فى إصابة الأم بالسمنة خلال فترة الحمل
الوحم وعلامات الوجه
هناك اعتقاد بأن المرأة أثناء الوحم إن لم تحصل على ما تطلبه فسيظهر على جسم الطفل
رؤية شخص معين طوال الحمل
يعتقد بأن مشاهدة شخص معين طوال فترة الحمل يجعل الطفل يشبهه
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