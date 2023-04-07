اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 04:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. أشهر الخرافات حول الحمل (إنفوجراف)

الجمعة، 07 أبريل 2023 03:50 م
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. أشهر الخرافات حول الحمل (إنفوجراف) خرافات الحمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدثت أحد مشاهد الحلقة 13 من مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، بطولة النجمة يسرا، شمياء سيف ويسرا ومحمد ثروت عن تقاليع الحوامل الغريبة، حيث كانت تتوحم فوقية، وترغب في تناول المشبك، خوفاُ أن الطفل يظهر على وجهه المشبك، ولهذا نستعرض في الإنفوجراف التالى أغرب الخرافات حول الحمل.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6
 
أنف كبيرة دليل على الحمل بذكر
وهى مقولة يرددها الكثير من الأشخاص وهذا اعتقاد خاطئ لا أساس علمى له
 
الحموضة دليل على غزارة الشعر
البعض يزعم أنه أمر جيد خاصة إذا كان المولود أنثى
 
إنتى بتاكلى لاثنين
اعتقاد خاطئ أيضا ويتسبب فى إصابة الأم بالسمنة خلال فترة الحمل
 
الوحم وعلامات الوجه
هناك اعتقاد بأن المرأة أثناء الوحم إن لم تحصل على ما تطلبه فسيظهر على جسم الطفل 
 
رؤية شخص معين طوال الحمل
يعتقد بأن مشاهدة شخص معين طوال فترة الحمل يجعل الطفل يشبهه

 


دراما رمضان

دراما رمضان 2023

مسلسلات رمضان

مسلسلات مصرية

مسلسلات 2023

مسلسلات رمضان ٢٠٢٣

مسلسلات رمضان 2023 المصرية

رمضان 2023

مسلسلات رمضان 2023 مصر

حلقات مسلسل رمضان ٢٠٢٣



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة