مسجل خطر يكشف عن أسلوبه فى سرقة الشقق بمدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بمدينة نصر أنه يستخدم أسلوب كسر الأبواب في سرقة المساكن، حيث يستهدف الشقق الخالية من السكان ويستولى على محتوياتها الثمينة من مشغولات ذهبية وهواتف محمولة، ومبالغ مالية.

وأضاف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه يبيع المسروقات لأحد عملائه، وذكر أنه تمكن من سرقة 3 شقق سكنية، واعترف بحيازة كمية من مخدر الإستروكس بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الواقعة ، كمية من مسحوق الاستروكس المخدر ، هاتف محمول "مجهول المصدر" حال سيره بدائرة القسم.

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.