مسجل خطر يعترف بالإتجار بالكيف بعد ضبطه بـ7 كيلو حشيش في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشف مسجل خطر تم القبض عليه في بولاق الدكرور، بحوزته 7 كيلو من مخدر الحشيش، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم، لتوصيل المخدر لهم.

أضاف المتهم أن السلاح الأبيض المضبوط بحوزته يستخدمه في الدفاع عن نفسه، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، كما اعترف أن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج الحشيش بين عملائه من المتعاطين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) حال تواجده بمسكنه .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة"– 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (250 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.