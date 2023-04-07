مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 68 طنا من السلال الغذائية في 3 دول

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقتي "دوكي" و"كيشورغنز" بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 6 آلاف فرد بواقع 1000 أسرة، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في بنجلاديش للعام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع السلال الغذائية في منطقتي "ديماك" و"كودوس" بمقاطعة جاوة الوسطى في جمهورية إندونيسيا 2023، حيث جرى توزيع 41 طنا و612 كيلو جرامًا من السلال الغذائية، استفاد منها 4 آلاف و40 فرداً بواقع 1010 أسر.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 أطنان و685 كيلو جرامًا من السلال الغذائية في محافظة "فلورا" بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 330 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية ألبانيا للعام 2023.