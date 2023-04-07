مدينة القرنة تحرر 12 محضرا فى حملة رفع إشغالات وتعديات غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة حسام محمدين مهران رئيس المركز، حملة مكبرة استهدفت منطقة معدية الأهالي بالبر الغربي، وقريتي البعيرات والأقالتة والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 12 محضرا للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، حيث شارك في الحملة كل من حجازي النحاس، ومصطفى جبريل نائبا المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالأقصر بقيادة العقيد خالد الغول، والرائد علي بكري، ورؤساء القرى وإدارة التموين بالقرنة، وإدارة الإشغالات والمتابعة، والحملة الميكانيكية بالمركز.

وفى نفس السياق قام مجلس مدينة القرنة برئاسة وكيل وزارة حسام مهران، رئيس مركز ومدينة القرنة، بإيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف بمدينة القرنة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.

ويقول حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه فور ورود بلاغ بوجود حالة تعدي بالبناء المخالف، توجه على الفور في وجود أعضاء الإدارة الهندسية ورؤساء القري التابعة والحملة الميكانيكية، وتم بالفعل إزالة حالة بناء بدون ترخيص عبارة عن حوش على مساحة 225 متر، حيث تمت الإزالة وعمل المحاضر اللازمة، وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه تم أيضاً إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بمسطح 1000 متر أسفل القرنة الجديدة، وتمت إزالتها بالكامل والتحفظ علي مواد البناء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل المحاضر اللازمة.



جانب من رفع الاشغالات بمدينة القرنة



حملات رفع الاشغالات والتعديات بمدينة القرنة