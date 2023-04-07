اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة ببا لافتتاح مسجد الإيمان بقمبش بتكلفة 2.4 مليون جنيه

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:58 م
محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة ببا لافتتاح مسجد الإيمان بقمبش بتكلفة 2.4 مليون جنيه جانب من الافتتاح
بنى سويف هانى فتحى

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أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، فى افتتاح مسجد الإيمان بقرية قمبش الحمراء، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وافتتح مدحت صلاح رئيس المركز المسجد، بعد إحلاله وتجديده ،على مساحة 180متراً " وبتكلفة 2.4 مليون جينهاً " جهود ذاتية " وقد أقيمت الصلاة الجمعة بالمسجد بحضور مسؤولى الأوقاف والوحدة المحلية وجمع من المواطنين.

كما شهد "اليوم " افتتاح مسجد الرحمة على مساحة 210 متراً بنجع الديب التابعة لقرية طحا بوش مركز ناصر، بعد إحلاله وتجديده، بتكلفة مليون و250 ألف جنيهاً " جهود ذاتية".

 


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