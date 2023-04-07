محافظ الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة لعقارين بنطاق حى وسط

الإسكندرية جاكلين منير

قام حى وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد رئيس حي وسط، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية، بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقارين رقم 7 ورقم 9 بشارع الدسوقي من سيدي الصوري منطقة العطارين، لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، حيث تمت إزالة واجهة العقارين بكامل المسطح لخطورتهما الداهمة على المواطنين .

وأوضحت رئيس حي وسط ان العقارين خاليان من السكان بعد ان تم إتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاءهما للحفاظ علي حياة وأرواح المواطنين.

يأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين في غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين والعمل علي حلها بشكل عاجل.

وقال المحافظ أن غرفة العمليات تلقت في الفترة من 1-1-2023 حتي 31-3-2023 عدد ( 8165 ) بلاغ متنوع، منها ما يخص الإسكان وعددهم 2181 بلاغ، بالإضافة إلى 762 بلاغ يتعلق بمياه الشرب ، وما يتعلق بالكهرباء 2687 بلاغ، وما يتعلق بالصرف الصحي 811 بلاغ، بالإضافة إلى 230 بلاغ بشأن القمامة ، و 490 بلاغ بشأن الحرائق ، وعدد 433 بلاغ بشأن البيئة ، و 227 بلاغ بشأن الكلاب الضالة ، وما يتعلق بالغاز 167 بلاغ، وبشأن الحوادث 106 بلاغ، وما يتعلق بالطرق 61 بلاغ، بالإضافة إلى 10 بلاغات بشأن التضامن الاجتماعي.