مجلس الشعب: سوريا أصبحت رقما صعبا على كل الساحات

وكالات

أكد مجلس الشعب السوري أن سوريا أصبحت رقما صعبا على كل الساحات العربية والإقليمية والدولية، وبدأ فيها عصر البناء الشامل.

وقال المجلس قي بيان بمناسبة عيد تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، إن الحزب منذ نشأته رفض كل أشكال التجزئة والتخلف، وشكّل جذوة الأمل لدى جماهير شعبنا لصياغة المستقبل المنشود وتحقيق آماله وتطلعاته نحو الأفضل، حيث أصبحت سوريا رقما صعبا على كل الساحات العربية والإقليمية والدولية، وبدأ فيها عصر البناء الشامل.

وأضاف البيان أن سوريا حققت الانتصار "على المؤامرة الخبيثة التي حاكتها ضدها قوى الشر والهيمنة، بغية استهداف دورها الفاعل الذي شكل علامة فارقة بين جميع دول المنطقة".

ونقلت وكالة "سانا" عن البيان أن "المسار التصاعدي للعمل الوطني في سوريا على كل المستويات ونهج التحديث والتطوير والذي حمل بين جنباته آفاقا كبيرة نقلت سوريا إلى مراحل جديدة من التطور والتقدم في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا وثقافيا، الأمر الذي لم يرق لأعدائها فحشدوا لها الإرهابيين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض".