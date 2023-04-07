اليوم السابع
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لمحة قانونية.. خطوات بسيطة إزاى تستخرج جواز السفر

الجمعة، 07 أبريل 2023 08:00 م
لمحة قانونية.. خطوات بسيطة إزاى تستخرج جواز السفر جواز السفر -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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يعد جواز السفر وثيقة للسفر والتنقل بين الدول، وهو وثيقة يتم إقرارها من الدولة التي يتبع لها المواطن ما، وهذه الوثيقة تستخدم في التنقل والمرور خلال الدول الأخرى.

وشهد قطاع الجوازات في وزارة الداخلية عمليات تطوير على أعلى مستوي لتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، في إطار التحول الرقمي للدولة.

ولاستخراج جواز السفر يجب أن يكون لدى المواطن الذى يقرر استخراج جواز لديه بعض الأوراق منها:

ـ بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

ـ يتم تقديم بطاقة الرقم القومي، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

ـ  تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

ـ مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

ـ  المؤهل الدراسي فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

ـ  رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

 

 


لمحة قانونية

استخراج جواز سفر

جواز السفر



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