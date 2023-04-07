"لصوص لكن ظرفاء".. كتب اسمه وتاريخ ميلاده على رقبته

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومي، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف في شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والأخر كوميدي، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التي يقدمها اليوم السابع تحت عنوان "لصوص ولكن ظرفاء".

ـ الحلقة السادسة عشر

قصة غريبة كان بطلها لص تم كشفه بطريقة طريفة، فلم يكن لدى الشرطة أي معلومات عن هذا اللص الذي قام بتحطيم سيارة "بيجو 106" وسرق جهاز الملاحة الذي كان بها، ولكن تم القبض عليه حينما صورته كاميرات المراقبة بموقف السيارات، ومن خلالها ظهر على رقبته وشم به اسمه وتاريخ ميلاده على رقبته، فتم سجنه لمدة 7 أشهر.