قاتلو سائق توك توك بالقليوبية يعترفون: تخلصنا منه بسبب "الركنة"

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تسبب توك توك في حادث قتل بالقليوبية، بعدما دارت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب ركن التوك توك في قطعة أرض فضاء، حيث اعترف المتهمون بقتل المجني عليه انتقاما منه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة قتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالقليوبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين عدد من الأشخاص ووجود متوفى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) ، طرف ثانى (سائق "توك توك" متوفى بطلق نارى خرطوش بالصدر) .. جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب قيام أحد الأشخاص من الطرف الأول بوضع مركبة "التوك توك" خاصته داخل قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج خاص بالطرف الثانى فحدث بينهما خلاف على التأخر فى دفع القيمة الإيجارية الشهرية ، تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الأول بإطلاق عيار نارى تجاه المتوفى من فرد خرطوش كان بحوزته ، محدثاً إصابته التى أدت لوفاته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة .