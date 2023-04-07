فتح عدد من الأبواب المخصصة للدخول والخروج من المسجد الحرام

أ ش أ

فتحت الإدارة العامة للتفويج ممثلة في إدارة تفويج المصلين عددًا من المداخل الرئيسة بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين وهي مدخل (91، و90، و89، و88، و87) لمصليات الدور الأرضي، ومدخل جسر أجياد ومدخل سلم (91) ومدخل سلم (84) ومدخل سلم (74) ومدخل الشبيكة لمصليات الدور الأول والسطح.

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف بن نجر العتيبي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/الجمعة/ - أنه تم فتح المداخل والمخارج لمنع التكدس والتجمع داخل المصليات، وفي حال امتلائها يتم توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

وأشار خلف بن نجر إلى أن الإدارة تقوم بتفقد وتهيئة المصليات لاستقبال القاصدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح أكبر عدد من المصليات تزامنا مع زيادة الأعداد خلال موسم شهر رمضان المبارك لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح بكل يسر وسهولة، كما تحرص الإدارة على عدم الجلوس في المشايات الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الطواف والمصليات للتأكد من انسيابية الحركة داخلها.