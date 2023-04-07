عاطل يعترف بتفاصيل سقوطه بصفقة الحشيش قبل نقلها من الإسماعيلية للقليوبية

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه في القاهرة، وبحوزته 25 كيلو من مخدر الحشيش، عن هوية تاجر مواد مخدرة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تحصل منه على المضبوطات، وذكر أن مهمته تتمثل في نقل المواد المخدرة من الإسماعيلية إلى تاجر مواد مخدرة بمحافظة القليوبية.

وأضاف المتهم أنه تم إسناد مهمة نقل المضبوطات له، مقابل حصوله على مبلغ مالي، حيث استخدم سيارته في نقل الحشيش، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ألقوا القبض عليه وبحوزته المضبوطات.

استنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق مع المتهم، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهم، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من القبض على (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال سيره بسيارة "ملكه"بدون تراخيص وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 25 كيلو جرام - هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية) لتوصيلها لآخر بمحافظة القليوبيـــــــة مقابل مبلغ مالى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).