عاطلان يعترفان بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في السلام.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة عددا من الهواتف المحمولة في مدينة السلام بالقاهرة، أنهما يسرقان الهواتف من الضحايا بأسلوب الخطف والمغافلة، حيث يتتبعان الضحية، وينتهزان فرصة حديثه في الهاتف، ثم يخطفانه ويفرا هاربين.

أضاف المتهمان أنهما يبيعان الهواتف المسروقة، لإثنين من أصحاب المحلات بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الأصلية، لعلمهما أن الهاتفين من حصيلة السرقة.

وذكر المتهمان أنهما ارتكبا 6 جرائم سرقة، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحايا، وباستدعائهم تعرفوا على المسروقات، ووجهوا اتهاما للعاطلين بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) بالتردد على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هاتفي محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (هاتفى محمول "مجهولى المصدر") بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" وأقرا بارتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. تم بإرشادهما ضبط باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما ("سيئ النية" مقيم بدائرة القسم) باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.