اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 04:05 م
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ضبط 74 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز فى أبو قرقاص بالمنيا

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:01 م
ضبط 74 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز فى أبو قرقاص بالمنيا أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

من جانبه قال تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 74 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، (نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل و عدم الإعلان) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 

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