ضبط 17 ألف لتر سولار تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية. حملة تموينية من الإدارة العامة للرقابة التجارية بالمديرية لتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق لضبط كل من هو مخالف للقوانين ولمتابعة حالة الاسواق بمركز طنطا ضمت في عضويتها محمد فوزي و احمد فاروق و تامر الاشعل مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية .حيث تم المرور على محطات لتموين السيارات بمركز طنطا وتم جرد الأرصدة ومطابقة السجلات واسفر الجرد على وجود كميات من السولار حيث تم ضبط 7000 لتر سولار داخل طلمبة رصيف وضبط 3564 لتر سولار داخل طلمبة رصيف.

كما تم ضبط 6800 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات بإجمالى 17364 الف لتر سولار تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح السريع تم ضبطها قبل البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح بتلك المخالفات واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات