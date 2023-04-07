ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بقرية شبرا بابل في المحلة

الغربية مصطفى عادل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على المتهم بقتل سائق توك توك بعد قيامه بضربه بـ "شومة"، على رأسه ولقى حتفه فى الحال بسبب خلافات سابقة بين القتيل وأحد اقارب المجنى عليه، بقرية شبرا بابل مركز المحلة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية شبرا بابل مركز المحلة وإصابة أحد الأشخاص.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين مقتل سائق توكتوك، بعد التعدى عليه بالضرب بـ شومه، على يد أحد الأشخاص على إثر خلافات بينهما بعد تدخل المتهم للدفاع عن ابن عمه لوجود خلافات بينه وبين القتيل.

تم نقل الجثة للمشرحة وضبط مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.