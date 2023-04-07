صلاح عبدالله: "حضرة العمدة" يناقش قضايا اجتماعية ومكتوب بحرفية شديدة

الفنان صلاح عبدالله يتمتع بقدرة مميزة على تجسيد مختلف الشخصيات سواء الكوميدية أو التراجيدية، وبأداء ممزوج بخبرة السنوات الممتدة حجز حضورًا لافتًا فى دراما رمضان 2023، عبر العديد من المسلسلات التلفزيونية المختلفة، إذ يشارك فى أكثر من عمل درامى ما بين التاريخى والاجتماعى، لنراه فى شخوص مختلفة بمسلسلات "حضرة العمدة وسره الباتع".

وقال الفنان صلاح عبد الله لموقع "القاهرة الإخبارية" أن سيناريو مسلسل حضرة العمدة" مكتوب بحرفية شديدة والقضايا الاجتماعية التى يناقشها العمل، منها زواج القاصرات وختان الإناث والهجرة الشرعية، وأيضًا وجود فريق عمل مميز منهم روبى، كل ذلك جعلنى أوافق على المسلسل دون تردد.

وأشار صلاح عبد الله صاحب دور "شيخ البلد" قائلًا: "العمل يسلّط الضوء على قضايا مجتمعية، والمخرج عادل أديب أصر على تواجدى رغم تأخرى فى التصوير، ويعد هذا أول تعاون بيننا".

ووصف صلاح عبدالله شخصية "شيخ البلد" فى مسلسل "حضرة العمدة" بأن لها تركيبة خاصة وخفيفة وبسيطة، تعرف كل شيء يدور فى "تل شبرا"، فهو مثل الأرشيف الخاص بالبلد.

وأوضح صلاح عبد الله أن المسلسل يطرح فكرة أن تتولى المرأة مناصب قيادية، إذ تتولى روبى منصب العمدة، وحول هذا الطرح يقول صلاح عبدالله: "المرأة العمدة ليست شيئًا غريبًا، وأتذكر أننى رأيت فى إحدى القرى سيدة فى منصب العمدة، الأمر قد يبدو غير مألوف، لكن ذلك لا يمنع من أنه متحقق على أرض الواقع، وتوقعنا أن يثير العمل الجدل نظرًا لموضوعه الذى يناقشه وكاتبه المؤلف إبراهيم عيسى، اسمه وحده كافٍ لإثارة الجدل، إذ يركز على أكثر من رسالة وهدف.

ولفت صلاح عبد الله إلى أنه يؤمن بأن الدراما يجب أن تلعب دورًا فى دعم المرأة، فهى الشقيقة والابنة والزوجة والأم، وهى نصف المجتمع ولها دور كبير فى الحياة، لا يستطيع أحد تجاهله أو إنكاره.