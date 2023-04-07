اليوم السابع
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شركة شلاتين تعلن عن المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب بـ5 مناطق.. صور

الجمعة، 07 أبريل 2023 05:05 ص
شركة شلاتين تعلن عن المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب بـ5 مناطق.. صور مزايدة عالمية لاستكشاف واستغلال الذهب بـ5 مناطق
كتبت مروة الغول

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أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبه له بـ5 مناطق في الصحراء الشرقية (منجم البرامية، منجم عتود، منجم أم عود وحنجلية، فاطيري، حماطة).
 
وأوضحت الشركة على موقعها الإلكترونى أنه سيتم فتح باب التقدم للمزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة بداية من يوم 10 أبريل وحتى 10 أغسطس المقبل.
 
شلاتين تعلن عن المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب ب5 مناطق (2)
شلاتين تعلن عن المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب ب5 مناطق

شلاتين تعلن عن المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب ب5 مناطق (3)
شلاتين تعلن عن المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب ب5 مناطق

شلاتين تعلن عن المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب ب5 مناطق (1)
شلاتين تعلن عن المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب ب5 مناطق

 


شركة شلاتين للثروة المعدنية

استغلال الذهب والمعادن

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منجم البرامية

منجم عتود

منجم ام عود وحنجلية

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