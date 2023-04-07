شاهد فرحة الأطفال الأيتام باحتفالات الداخلية بهم فى المدن المرورية

كتب محمود عبد الراضي

توثق صور وفيديو فرحة الاطفال الايتام باحتفالات الداخلية بهم، حيث حرصت الوزارة على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم لعام 2023 ، والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة- الأصحاء"، وإهداء الأطفال المودعين بها بعض الهدايا الرمزية، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ونظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة زيارة لوحدة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لعدد من الأطفال الأيتام بمدارس القاهرة للتعريف بأساليب وطرق الوقاية من أخطار الحريق، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

وفى ذات السياق قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال لعدد من الأطفال الأيتام بعدد من المدارس بالجيزة، لتعريف الأطفال بالقواعد المرورية وإشارات المرور، وتم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية.

كما قامت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمشاركة فى الإحتفال وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام.. حيث قامت مديريات الأمن بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "أصحاء – معاقين" مصحوبة بقوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال وتقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان ، فضلاً عن تنظيم يوم ترفيهى بأندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن لعدد من الأطفال الأيتام وإهدائهم بعض الهدايا الرمزية، وكذا إستقبال الأطفال الأيتام بعدد من المواقع الشرطية.

ولاقى ذلك إستحساناً من الأطفال والقائمين على إدارة دور الرعاية لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.