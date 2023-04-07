سى إن إن تحتفى بأطول مائدة إفطار رمضان فى المطرية

كتب أحمد علوى

أشادت قناة سى ان ان الإخباربة بتنظم إفطار المطرية، والذى خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهد حي المطرية، التابع لمحافظة القاهرة، أمس الخميس، تنظيم "أكبر مائدة إفطار في مصر"، والتي جمعت حولها المئات من أهالي الحي إلى جانب الضيوف من المصورين ومدوني السفر، والذين وثقوا مقتطفات من هذه الفعالية الرمضانية التي تجسّد روح المحبة والترابط في رمضان بمصر.

"أطول مائدة إفطار في مصر"..أجواء رمضانية فريدة بحي #المطرية أحد أحياء القاهرة الأكثر شعبيةhttps://t.co/l51wJIW2Bx — CNN بالعربية (@cnnarabic) April 7, 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها حي المطرية هذه الفعالية، إذ أنها تعد بمثابة طقس رمضاني يقام في منتصف شهر رمضان من كل عام، بدأه أهالي الحي منذ 11 عاما، وحالت جائحة كورونا دون إقامته خلال عامي 2020 و2021.

وحرص أهالي "عزبة حمادة" في حي المطرية على إحياء الفعالية للمرة التاسعة هذا العام، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.