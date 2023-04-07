اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 05:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سى إن إن تحتفى بأطول مائدة إفطار رمضان فى المطرية

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:56 م
سى إن إن تحتفى بأطول مائدة إفطار رمضان فى المطرية افطار المطرية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت قناة سى ان ان الإخباربة بتنظم إفطار المطرية، والذى خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث  شهد حي المطرية، التابع لمحافظة القاهرة، أمس الخميس، تنظيم "أكبر مائدة إفطار في مصر"، والتي جمعت حولها المئات من أهالي الحي إلى جانب الضيوف من المصورين ومدوني السفر، والذين وثقوا مقتطفات من هذه الفعالية الرمضانية التي تجسّد روح المحبة والترابط في رمضان بمصر.

 

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها حي المطرية هذه الفعالية، إذ أنها تعد بمثابة طقس رمضاني يقام في منتصف شهر رمضان من كل عام، بدأه أهالي الحي منذ 11 عاما، وحالت جائحة كورونا دون إقامته خلال عامي 2020 و2021.

وحرص أهالي "عزبة حمادة" في حي المطرية على إحياء الفعالية للمرة التاسعة هذا العام، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

 

رمضان

افطار رمضان

المطرية

افطار المطرية

اخبار المطرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة