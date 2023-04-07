وأوضحت دونيتسك ـ حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية ـ أن القوات الأوكرانية قصفت إحدى الأسواق الشعبية في الجمهورية بصواريخ جراد مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

ويأتي هذا القصف غداة مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين بقصف أوكراني على دونيتسك.

وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو عسكريا وماليا، وأثار الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين تنديدا دوليا وتهديدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.