زراعة 48 ألف شجرة مثمرة بالشرقية ضمن مبادرة مليون شجرة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بالتنسيق مع المجتمع المدني، قامت بالانتهاء من أعمال زراعة عدد 48 ألف و300 شجرة مثمرة، لزيادة المساحات الخضراء بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذا للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار المزهرية المثمرة، قامت المحافظة بزراعة عدد 13 الف300 شجرة بالتنسيق مع وزارة البيئة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية، بالإضافة إلى زراعة عدد 35 ألف شجرة بمعرفة مديرية الزراعة من خلال التنسيق مع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة..

أشار محافظ الشرقية أن نصيب المحافظة من زراعة الأشجار في المرحلة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة جاء 300 الف شجرة مابين (مثمرة - خشبية - زينه) وذلك بالتنسيق مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأرضي ، موضحا أنه تم توريد عدد 270 ألف شجرة من وزارة الإنتاج الحربي تنفيذا للمبادرة الرئاسية وتم توزيعها و استلامها من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ليتم زراعتها في الأماكن المحددة لها،هذا ومن من المقرر توريد 30 ألف شجرة كافور خشبي لاحقا.

يذكر انه قد تم صدر قرار محافظ الشرقية رقم 2048 لسنة 2023 بتاريخ 12مارس الماضي، متضمنا في مادته الأولى تشكيل لجنة رئيسية تحت اشراف سكرتير عام المحافظة وبرئاسة مدير مديرية الزراعة وعضوية كافة الجهات المعنية علي ان تتولي اللجنة التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لاستلام الأشجار التي سوف يتم توريدها للمحافظة و زراعتها ،خلال شهر مارس الماضى..ترخيص 728 إعلان مخالف بمراكز ومدن المحافظة.