رادار المخالفات.. تعرف على خطايا الشريحة الثانية بقانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

فرض قانون المرور الجديد، العديد من العقوبات على المخالفين والذى لا يزال يُناقش داخل أروقة البرلمان على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية، التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه، ومن تلك المخالفات:

تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 10 كم/س.

عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها.

عدم استخدام خوذة الرأس لقائدى ومستقلى الدراجات النارية.

استخدام التليفون المحمول فى أثناء القيادة.

الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر.

السماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى أو ظهر المقعد الأمامى.

تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلى للمركبة.

استعمال أجهزة التنبيه دون داع أو بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها.

كتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها، بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية.

عدم غلق أبواب السيارة فى أثناء السير.

الانتظار أو الوقوف فى الممنوع.

عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين.

عدم الالتزام بإعطاء أولوية السير للغير.

دخول الطريق قبل التأكد من خلوه من المركبات.

إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة.

أماكن انتظار مركبات النقل الجماعى، أو فى الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء.

عدم استعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار، وصدور أصوات مزعجة أو روائح كريهة من المركبة أو حمولتها.

التخطى فى الأماكن غير المسموح فيها أو من الجهة اليمنى فى غير الأوضاع المسموح بها.

شغل الأماكن المخصصة لذوى الإعاقة من قبل غيرهم.

عدم اتخاذ الإجراءات المحددة فى حالات نقل القيد أو الملكية على النحو الذى تحدده اللائحة.