وقالت مديرة إدارة الأمن الفكري وداد بنت محمد الشريف وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن تفعيل المبادرات يأتي لترسيخ المفاهيم الإنسانية والقيم ومنهج الوسطية الاعتدال، وتطبيق ذلك فى حياتنا وسلوكنا وتصرفاتنا، بعيدًا عن الغلو والزيادة، من خلال تفعيل لقاءات عبر القاعة الافتراضية عن بعد، ونشر بطاقات تحتوي على رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي تفعيل مثل هذه المبادرات والبرامج المثرية، للارتقاء بخدمات قاصدات البيت الحرام على جميع الأصعدة وبما يتواءم مع تطلعات ولاة الأمر في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين، والإسهام بمفهوم الأمن الفكري وتعزيز الوسطية والاعتدال.



