دونيتسك: كييف تحاول نشر قواتها في أفدييفكا لمنع تقدم القوات الروسية

وكالات

أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن كييف تحاول إعادة نشر قواتها من مدينة أرتيموفسك (باخموت) إلى مدينة أفدييفكا في الجمهورية، حيث تتقدم القوات الروسية بنجاح.

وقال بوشيلين: "في الوقت الحالي، يحاولون إعادة تركيز انتباههم تدريجيا من أرتيموفسك إلى أفدييفكا. لماذا أفدييفكا، لأن وحداتنا تتقدم بنجاح كبير هناك. فيلق الجيش الأول، الرجال هناك خبراء حقيقيون، يفعلون أحيانا المستحيل، ويتقدمون الآن في ضواحي أفدييفكا".

وأضاف: "لا تزال أوغليدار نقطة ساخنة بالنسبة لنا، على الرغم من حقيقة أن الوضع هناك قد تحول الآن إلى مواجهة موضعية. ولكن لا تزال هناك بقعة ساخنة هناك، ذات أهمية استراتيجية. ومارينكا أيضا".