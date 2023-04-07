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حياة كريمة.. القوافل العلاجية تبدأ أعمالها اليوم بمنطقة الأمل فى رأس غارب

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:43 ص
حياة كريمة.. القوافل العلاجية تبدأ أعمالها اليوم بمنطقة الأمل فى رأس غارب جانب من القافلة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بدأت اليوم الجمعة، القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة، بمحافظة البحر الأحمر، لمدة يومين اليوم وغداً اعمالها بمنطقة الأمل التابعة لمدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، والذظ تعد اخر القوافل خلال أبريل الجارى بعد أن قضت يومين بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا حيث تم اجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحوصات مجاناً للأهالي هناك . 
 
وتقوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحص المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك الأشعة والتحاليل مجانا، وصرف العلاج مجانا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.
 
وكانت أعلنت ادارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن تم تقليص عدد القوافل خلال أبريل الجارى الى 4 قوافل بدلا من 8 تزامنا مع شهر رمضان الكريم .
 
وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم توقيع الكشف الطبى على 594 مواطنا فى القافلة الطبية  يومي 3 و 4 أبريل الجارى، بالوحدة الصحية لمنطقة الأمل بالقصير، ضمن القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة.
 

 

 


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