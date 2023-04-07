حرائق فى غابات إسبانية بسبب ارتفاع الحرارة تقضى على أشجار الصنوبر.. فيديو

فاطمة شوقى

اندلعت حرائق في غابات بلدية قادس الإسبانية والتي قضت على 50 هكتار ، ويواصل أكثر من 100 جندي العمل على اطفاءه الذى يصعب السيطرة عليه بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

🔴 #IFTarifa, ACTIVO. NIVEL 1



Actualizamos los medios de extinción:

🛩️ 1 anfibios y 1 de coordinación

🚁 1 Súper Puma, 1 Kamov y 2 Bell 412

🚒 1 autobomba

🚑 Unidad Médica

👨‍🚒 5 grupos de bomberos forestales, 2 Brica, 2 #TOP, 1 #AAMM y director de COP Cádiz pic.twitter.com/ajZf0Z93Vk — INFOCA (@Plan_INFOCA) April 6, 2023

وأشارت صحيفة الدياريو الإسبانية إلى أنه يعمل مجموعة من 102 جنديا على الأرض المتضررة من الحريق الذى اندلع في بلدة قادس الاسبانية وقضى على أشجار الصنوبر في منطقة 50 هكتارا.

وأشارت السلطات إلى أن الحريق لا يزال نشطًا ، وفقًا لإدارة الإطفاء، وأوضح أنطونيو سانز أن "الريح أعطت هدنة وقوات الانقراض تستغل هذا الوضع" ، مشيرًا إلى أن "التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف في الريح ثم الارتفاع قليلاً مرة أخرى".

كما حدد أنطونيو سانز أن الرطوبة سترتفع من 67٪ إلى 83٪ خلال الصباح الباكر ، وأكد أنه وفقًا لآخر قياس أجراه الفريق الفني لخطة Infoca ، "تأثر حوالي 50 هكتارًا من الفرك. والصنوبر ، ولكن النار لا تزال متوهجة ".

وتم اجلاء حوالى 70 شخصا من المنطقة بسبب الحرائق ، وتشير مصادر إلى أن ثلاث طائرات تعمل في المنطقة ، في سلسلة جبال سان بارتولومي ، بالإضافة إلى أربع طائرات هليكوبتر.