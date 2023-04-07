اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حرائق فى غابات إسبانية بسبب ارتفاع الحرارة تقضى على أشجار الصنوبر.. فيديو

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:48 م
حرائق فى غابات إسبانية بسبب ارتفاع الحرارة تقضى على أشجار الصنوبر.. فيديو حرائق غابات
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلعت حرائق في غابات بلدية قادس الإسبانية والتي قضت على 50 هكتار ، ويواصل أكثر من 100 جندي العمل على اطفاءه الذى يصعب السيطرة عليه بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأشارت صحيفة الدياريو الإسبانية إلى أنه يعمل مجموعة من 102 جنديا على الأرض المتضررة من الحريق الذى اندلع في بلدة قادس الاسبانية وقضى على أشجار الصنوبر في منطقة 50 هكتارا.

وأشارت السلطات إلى أن الحريق لا يزال نشطًا ، وفقًا لإدارة الإطفاء، وأوضح أنطونيو سانز أن "الريح أعطت هدنة وقوات الانقراض تستغل هذا الوضع" ، مشيرًا إلى أن "التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف في الريح ثم الارتفاع قليلاً مرة أخرى".

كما حدد أنطونيو سانز أن الرطوبة سترتفع من 67٪ إلى 83٪ خلال الصباح الباكر ، وأكد أنه وفقًا لآخر قياس أجراه الفريق الفني لخطة Infoca ، "تأثر حوالي 50 هكتارًا من الفرك. والصنوبر ، ولكن النار لا تزال متوهجة ".

وتم اجلاء حوالى 70 شخصا من المنطقة بسبب الحرائق ، وتشير مصادر إلى أن ثلاث طائرات تعمل في المنطقة ، في سلسلة جبال سان بارتولومي  ، بالإضافة إلى أربع طائرات هليكوبتر.

 

 


اسبانيا

حريق غابات

حرائق

ارتفاع درجات الحرارة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة