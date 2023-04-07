جامعة أسوان: نجاح منظومة الميدتيرم بكلية التجارة

أسوان- صلاح المسن

أكد الدكتور حسن الشقطى عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، على نجاح واستقرار المنظومة الجديدة لأعمال السنة التى أطلقتها الكلية لأول مرة هذا العام، وذلك من خلال نجاح امتحانات الميدتيرم لجميع طلاب الكلية والتى تناهز الـ5000 طالب وطالبة، برعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤى نصرت نائب رئيس بجامعة أسوان للتعليم والطلاب. كما قال الدكتور علاء رزق رئيس قسم المحاسبة والمشرف العام على امتحانات قسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة أسوان، فى "تصريحات صحفية"وهو القسم الرئيسى بكلية التجارة، بأن الطلاب يؤدون امتحاناتهم فى شهر رمضان المعظم فى ظل تيسيرات خاصة من ادارة كلية التجارة بجامعة أسوان، وان امتحانات منتصف الفصل الدراسي، هى خطوة فى الطريق الصحيح لانضباط العملية التعليمية للطلاب وتوزيع المجهودات التحصيلية على امتحانين بدلا من امتحان واحد.

من ناحية أخري،قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان، نظمت ورشة عمل لتعليم الحرف اليدوية التي تكسب الطلاب المتطوعين المهارات في تنفيذ بعض الاكسسوارات التي يمكن تسويقها بعد ذلك لفتح مجال للتمكين الإقتصادي، والمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.

في إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخاصة محور العدالة الاجتماعية و التنمية و بناء الانسان و من خلال محور الحماية الاجتماعية و التمكين الإقتصادي.

كما أوضح أحمد عبيد منسق الوحدة أنه تم في وقت سابق تنفيذ تدريبات عن دراسة الجدوي و تسويق المنتجات، والتي تهدف بها الوحدة لاكمال حلقة التمكين الاقتصادي للشباب بداية من استخراج أفكار للمشروعات ومرورا بالتعليم والتدريب حتي الوصول الي طرق الإنتاج،والانتهاء بالتسويق.