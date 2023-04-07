اليوم السابع
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جارديان: اتهام صبى 12 عاما بقتل سيدة فى بريطانيا

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:25 م
جارديان: اتهام صبى 12 عاما بقتل سيدة فى بريطانيا الضحية مارسيا جرانت
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن صبيا يبلغ من العمر 12 عاما قد تم اتهامه بقتل عاملة اجتماعية فى منطة شيفيلد بإنجلترا، بعد أن دهستها سيارة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل تورط الصبى فى الحادث بعد.
 
 ولقت مارسيا جرانت، البالغة من العمر 60 عاما، مصرعها عندما صدمتها السيارة خارج منزلها فى منطقة جرينهيل بالمدينة يوم الأربعاء الماضى.
 
 وبعد فترة وجيزة، عثرت الشرطة على الصبى، الذى لم يتم كشف هويته بسبب سنه، وتم اعتقاله للاشتباه فى القتل وحيازة مادة حادة. 
 
 وأعلنت شرطة جنوب يوركشاير اليوم الجمعة أن الصبى اتهم بالقتل، وأنه سيظهر أمام محكمة شباب شيفيلد يوم السبت.
 
ويعتقد أن جرانت، وهى جدة، قد علقت تحت الجزء الخلفى لسيارتها عندما دارت السيارة حول نفسها على طريق غير ممهد فى السابعة مساء الأربعاء.
 
 وسارع ضباط الشرطة وخدمة الإسعاف والغطفاء والنقاذ للمساعدة، لكن تم إعلان وفاة جرانت فى مكان الحادث.
 
 من ناحية أخرى، قال اندريا باويل، مفتش الشرطة، إن هذا الوقت سيكون مؤلما للغاية لعائلات المعنيين فى الحادث، ودعت إلى احترام الخصوصية مع سعيهم لفهم ماحدث.
 
 وكانت جرانت تعمل اخصائية اجتماعية ومقدمة للرعاية، ويعتقد أنها كانت تتشارك المنزل مع أسرتها شبه المنفصلة مع زوجها وابنيها. وفى بيان صادر عبر الشرطة، قالت عائلة الضحة إنهم يعانون للتكيف مع خسارتهم الفادحة، والتى سببت صدمة لدى كل من يعرفها أو كان محظوظا بما يكفى ليكون قريبا منها.
 
 

بريطانيا

جريمة قتل

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اتهام صبى بالقتل

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