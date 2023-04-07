تناول البطاطا والفجل والجزر يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

كتبت رانيا عامر

انتشرت الإصابة بمرض السكر بنوعيه بين الأشخاص بمختلف الاعمار خلال السنوات الأخيرة ،ويتم الإصابة بهذا المرض نتيجة نقص إنتاج الإنسولين في الجسم ، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

كشفت نتائج احدي الدراسات ان نقص هرمون الانسولين في الدم يعرضك الي مخاطر الإصابة بمرض السكر ، ووجدت الدراسة بعض الفواكه والخضروات تساهم في الحد من الإصابة بهذا المرض .

ووجد باحثون من جامعة توركو أن الفواكه والخضروات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحالة زيادة السكر في الدم ، نتيجة احتوائها علي مركب الأنثوسيانين، و مضادات الأكسدة.

وأوضحت الدراسة ان تناول البطاطا الأرجوانية والبطاطا الحلوة الأرجوانية والفجل والجزر الأرجواني والملفوف الأحمر ، والتوت البري والتوت الأبيض الذي يحتوي على الأنثوسيانين.

وفي ذات السياق قال الدكتور كانج تشن الباحث من وحدة علوم الغذاء بجامعة توركو في فنلندا ،أن عصير الرمان قادر أيضا على خفض مستويات السكر في الدم. وهذا ليس البحث الأول الذي يسلط الضوء على الآثار الإيجابية للأنثوسيانين على مرض السكري.

وأشار الباحثون إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى الاشخاص، وتلك هي الاثار الفعالة لمادة الأنثوسيانين، ويساهم في تنظيم مستويات الانسولين في الجسم .