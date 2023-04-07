تعرف علي مركز أسوان للتدريب والتنمية المستدامة فى 13 معلومة

أسوان- صلاح المسن

تقوم الدولة بالارتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويقدم "اليوم السابع" أهم 13 معلومة، عن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة وبرامج وخطط تدريب العاملين بالجهاز الادارى بديوان محافظة أسوان.



1. تدريب العاملين بديوان عام محافظة أسوان، وداخل مختلف الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات سواء للمديرين أو الموظفين .

2. مواصلة تنظيم الدورات التدريبية لتأهيل العاملين للتعامل الفورى والسريع مع أى معاملات، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة.

3. ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته الدولة المصرية،من تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى.

4. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية،بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن .

5. إستكمال البرامج التدريبية التثقيفية والتأهلية للعاملين التابعين للجهاز الإدارى بمحافظة أسوان.

6. يتم التدريب على حزمة من التطبيقات بأحدث الإصدارات وتطوير مهارات العاملين فى مجال التحول الرقمى .

7. يتم تنفيذ هذه البرامج على أيدى مدربين متميزين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال التدريب.

8. صقل مهارات المتدربين، وتعريفهم وإمدادهم بكافة البرمجيات المطلوبة لأداء أعمالهم المنوطة لهم على أكمل وجه.

9. سيتم تنظيم ورش عمل لسكرتيرى الوحدات المحلية والوحدات القروية ومديرى الوحدات البشرية بها لمناقشة الخطة التدريبية الحالية.

10. القيام بوضع خطة التدريب للعام القادم 2023/2023 داخل المركز الرئيسى للتدريب .

11. وضع خطة التدريب بالمراكز الفرعية والتى إنطلقت بفرع نصر النوبة.

12. الهدف من وضع الخطط التدريبية هو الوصول إلى الإحتياجات التدريبية الفعلية التى تحقق الهدف المنشود من التدريب، وبما يعود بشكل إيجابى على المتدربين.

13. تعود تدريبات العاملين بالنفع علي المواطنين تواكباً مع منظومة التحول الرقمى.







