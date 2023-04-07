تعرف على مواعيد المزاد العلنى لييع محال تجارية ووحدات إدارية بمدينة حدائق أكتوبر

كتب أحمد حسن

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن طرح محال تجارية وورش حرفية ومخابز ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالمدن الجديدة وتوفير فرص العمل.

أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (۱۳م 2 : ۳۳ م2) بمختلف مناطق المدينة، و 18 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (۱۳م ٢ : ۲٧م ۲) بالسويقة بمنطقة الأولى بالرعاية بالمدينة، للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الأحد الموافق 28/5/2023 ، والإثنين الموافق 29/5/2023.

من ناحية أخري ، وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه جاء على رأس المشروعات التي تمس حاجة قاطني المدينة تخصيص أكثر من 23 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بنشاط (عمراني متكامل – حضانة – مخبز – تجاري – إداري – تجاري إداري – تجاري إداري سكني - ترفيهي – معاهد تعليمية – مختلط – تعليمي – محطات بنزين – وغير ذلك) بإجمالي قيمة بيعية حوالي 866 مليون جنيه تقريبا.

ونوه المهندس محمد مصطفى، عن أنه تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم أكتوبر، وتقع بأحد المواقع الهامة بالمدينة جنوب طريق الواحات بجوار الجامعة التكنولوجية وأمام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بمساحة حوالي 18800 م2، وذلك بنظام نقل الأصول وتم تسليم الأرض لبدء أعمال التنفيذ.