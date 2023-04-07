تعرف على رحلات الطيران السياحية الدولية بمطار مرسى علم خلال الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الأسبوع المقبل، بداية من غد السبت، وحتى الجمعة، 130 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تقل على متنها عددا كبيرا من الجنسيات الأوروبية، للاستمتاع بطبيعة وجمال شواطئ البحر الأحمر .

وتبين حسب كشوف رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع المقبل، أن الرحلات الوافدة تصل اغلبها من 11 رحلة اوربية، اكثر وصول منها من دول التشيك وبولندا والمانيا وايطاليا، حيث يصل الالاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة .

وتسهل السلطات المختصة العاملة بمطار مرسى علم الدولى الاجراءات من حيث الوصول وتوفير الاجراءات الامنية والاحترازية للركاب بمجرد وصوله الى ارض المهبط بالمطار وصولا الى الفنادق المختلفة .

من جانبه قال ابو الحجاج العمارى، الخبير السياحي بمدينة مرسى علم، ان مازالت مدينة مرسى علم تستعيد قوتها لجذب العدد الاكبر من الرحلات السياحية كل اسبوع عن الاخر حيث ان هناك معدلات مرتفعة من حيث الرحلات عن الاسبوع الماضي وكذلك الذى سبقه .

واضاف فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع، أن الجنسيات الاوربية الاكثر وصولا هو التشيك والبولنديين والالمان ويليهم الايطاليين الا أن هناك توقعات بارتفاع معدلات الايطاليين خلال الاسابيع القليلة المتبقية لان الايطاليين لهم بصمة مهمة وكبيرة من حيث الحنسيات الاكثر وصولا فى مرسى علم.