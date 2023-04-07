تعرف على الفوائد الاقتصادية لإنشاء أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة بالجيزة

كتبت منال العيسوى

مشروع إنشاء أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة بمحافظة الجيزة فى منطقة ابو رواش يعد جزء من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذا التقرير سيتم رصد الفائدة الاقتصادية لهذا المشروع وخاصة أن المحطة ستعالج حوالى 1200 طن من المخلفات المنزلية ويتم تحويلها إلى طاقة كهربائية. حتى تتحول المخلفات من مشكلة إلى حل لإنتاج الطاقة المتجددة.

هناك عدد الفوائد الاقتصادية والبيئية لمشروع انشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء من المخلفات، التى تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر الإستثمار الأخضر فى المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة، التى تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر أساسى للدخل القومى.

تبدأ هذه الفوائد الاقتصادية لانشاء مشروع اول محطة لإنتاج الطاقة من المخلفات، من وجود استثمارات أجنبية بمصر فى المنطقة الصناعية بابو رواش فى محافظة الجيزة مقر المشروع تصل قيمتها 120 مليون دولار امريكي استثمارات اجنبية.

من ضمن الفوائد الاقتصادية أيضا أنه يتم تنفيذ حوالي 40٪ من أعمال المقاولات بايادى عمال وشركات مصرية، وهو مما يساهم في توطين صناعة جديدة في مصر.

‏

وتتضمن أيضا الفوائد الاقتصادية تنفيذ و بناء جزء من المعدات داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى العمل مع الجامعات المصرية لدعم البحث العلمي فيما يخص مجال تحويل المخلفات الى طاقة كهربية.

‏

‏من الفوائد البيئة أيضا للمشروع أنه سيساهم في إيجاد بيئة أنظف ومستقبل أنظف لأجيالنا القادمة، حيث انه سيسهم في الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن المشروع تم تطويره تحت إشراف وزارة البيئة والتعاون مع الوزارات المعنية التى يصل عددها 6 وزارات ، لتصبح أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، من خلال تطبيق مفهوم (البناء والملكية والإدارة)، للتخفيف عن الحكومة ماليا، اذ سيقوم تحالف رينرجي جروب عبى شركاته مع وزارة الانتاج الحربي وشركة جرين تك ايجيبت وشركة اوك القابضة، ببناء وتملك وتشغيل المشروع لمدة 25 عامًا، ثم تنتقل ملكية المحطة بعدها إلى محافظة الجيزة.