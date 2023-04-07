تعرف على أماكن كشك كتابك بقرى سوهاج ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة.. صور

سوهاج محمود مقبول

مبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقرى الأكثر احتياجا، بالرغم من أنها اهتمت بتطوير المباني، فإنها لم تنس أبدا عملية تطوير البشر، من خلال محور مهم وهو محور الثقافة والتنوير والتشجيع على القراءة والاطلاع في القرى بشكل خاص، وذلك من خلال مشروع مهم جدا، وهو مشروع "كشك كتابك". هذا المشروع الذى يسعى إلى توطين المعرفة فى القرى التى تم تأهليها، ضمن مبادرة حياة كريمة، من أجل المعرفة الإنسانية وتعزيز قيم الثقافة المصرية الأصلية وبناء الشخصية الوطنية.

ويسهم المشروع فى بناء الشخصية القادرة على الحفاظ على ما تم تطويره وبناؤه، هذا بالإضافة إلى أن توطين الثقافة بأفرعها المختلفة بوصفها صناعة قادرة على توفير فرصة عمل لأبناء هذه القرى، وس يفتح المجال إلى الاستثمارفى الثقافة، وأن الصناعات الثقافية ومن بينها نشر الكتب وتوزيعها قادرة على منافسة غيرها من الصناعات.

ومحافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التي حظيت بنصيب كبير من مشروع كشك كتابك من خلال تفعيل وتنفيذ 24 كشك على مستوى المحافظة داخل 24 قرية سوهاجية داخل 6 مراكز هي البلينا وجرجا وطما والمنشاه والمراغة ودار السلام كنقطة إنطلاق قوية سوف يتم تعميمهما بباقى القرى بالمحافظة.

واليوم السابع يقدم في نقاط موجزه أماكن تواجد الأكشاك على مستوى المحافظة واعدادها بكل مركز تعرف عليها من خلال المعلومات التالية :-

1 مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج يوجد عدد 2 كشك بقرى أبيدوس و برديس.

2 - وفى مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج يوجد 4 أكشاك بقرى العوامر بحرى والمجابره وبيت داود وبيت علام.

3 - وفى مركز طما شمالى محافظة سوهاج يوجد 3 أكشاك بقرى أم دومه والمدمر والرياينة.

4 – وفى مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج يوجد 5 أكشاك بقرى الدويرات والزوك الغربية واولاد سلامه واولاد حمزة وروافع العيساوية.

5- وفى مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج يوجد 4 أكشاك بقرى الخيام والسلام واولاد سالم واولاد يحيى.

6 – وفى مركز المراغة شمال محافظة سوهاج يوجد 3 أكشاك بقرى بناويط واولاد إسماعيل والغريزات.



1 كشك كتابك بقرية أبيدوس



2 كشك كتابك قرية برديس البلينا



3 كشك كتابك بقرية العوامر بحرى



4 كشك كتابك قرية المجابرة جرجا



5 كشك كتابك بقرية بيت داود جرجا



6 كشك كتابك بقرية بيت علام جرجا



7 كشك كتابك بقرية الريايينة مركز طما



8 كشك كتابك بقرية المدمر طما



9 كشك كتابك قرية أم دومة طما



10 كشك كتابك بقرية مشطا مركز طما



11 كشك كتابك بقرية الدويرات



12 كشك كتابك بقرية الزوك الغربية



13 كشك كتابك قرية أولاد سلامه



14 كشك كتابك قرية أولاد حمزة العسيرات



15 كشك كتابك قرية روافع العيساوية



16 كشك كتابك بقرية الخيام بمركز دار السلام



17 كشك كتابك بقرية السلام بمركز دار السلام



18 كشك كتابك بقرية أولاد سالم مركز دار السللام



19 كشك كتابك بقرية أولاد يحى بدار السلام



20 كشك كتابك بقرية بناويط المراغة



21 كشك كتابك بقرية أولاد إسماعيل بمركز المراغة



22كشك كتابك بقرية الغريزات المراغة



23 كشك كتابك بقرية شندويل البلد



24 كشك كتابك بقرية البطاخ المراغة



مشروع كشك كتابك حياة كريمة سوهاج









