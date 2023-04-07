تشكيل لجنة هندسية لكشف أسباب انهيار عقار المنشية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت نيابة المنشية في الإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان، لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار، بمنطقة المنشية، للاطلاع على ملف العقار محل الواقعة، لبيان التراخيص الصادرة للعقار، وما إذا كان صدر قرار ترميم أو قررات إدراية أخرى من عدمه، ويكلف مفتش الصحة بالكشف الطبي على جثمان المتوفي "أ.ع.ال"، لبيان سبب الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والاستعلام عن حالة المصابين، كل من "ع.ع.ال" و" م.أ.ع"، ويكلف مأمور قسم شرطة المنشية بالتنسيق مع حي الجمرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

كانت منطقة المنشية شهدت أمس، مصرع شخص، وإصابة 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة المنشية بحي الجمرك الإسكندرية، وذلك دون تأثير على العقارات المجاورة، بحارة المغاربة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنشية، بلاغًا يفيد بانهيار سقف داخلي بعقار بحارة المغاربة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية ،إنهيار سقف بعقار بحارة المغاربة مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم وإزالة منذ عام 1999 ، وأن السقف المنهار سقط علي محل أسفل العقار محل البلاغ ، دائرة قسم المنشية وانقذت الحماية المدنية 3 أشخاص عقب إصابتهم بكسور وتم استخراج جثة شخص آخر أسفل العقار ، من قبل قوات الحماية المدنية، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي الجمرك لمحل الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







إنهيار سقف بعقار قديم المنشية بالإسكندرية



إنهيار عقار في المنشية بحارة المغاربة بالإسكندرية



