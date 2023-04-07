تسريب وثائق سرية عن خطط أمريكا والناتو لحرب أوكرانيا.. والبنتاجون تحقق

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسئولين رفيعى المستوى بإدارة بايدن، إنه تم تسريب وثائق حرب سرية تتناول تفاصيل خطط الناتو والولايات المتحدة لإعداد الجيش الأوكرانى قبل الهجوم المرتقب ضد روسيا، ونشرت هذه الوثائق على قنوات السوشيال ميديا.

وأوضحت الصحيفة أن البنتاجون يجرى تحقيقا حول من من يقف وراء تسريب الوثائق، والتى ظهرت على تويتر وتليجرام، وهى المنصة التى يوجد لديه أكثر من نصف مليار مستخدم وتستخدم على نطاق واسع فى روسيا.

وقال محللون عسكريون إن الوثائق تم تعديلها على ما يبدو فى أجزاء محددة عن صيغتها الأصلية، لتبالغ فى التقديرات الأمريكية لقتلى حرب أوكرانيا، والتقليل من عدد قتلى القوات الروسية.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذا التعديل قد يشير إلى محاولة لنشر معلومات مضللة من قبل موسكو، وفقا للمحللين. إلا أن المعلومات التى تم الكشف عنها فى الوثائق الأصلية، والتى ظهرت كصور لرسوم بيانية عن تسليم الأسلحة المرتقب، وقوة القوات وخطط أخرى، تمثل اختراقا كبيرا فى الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بجهود مساعدة أوكرانيا.

ويعمل مسئولو إدارة بايدن على مسح هذه الوثائق، لكنها لم تكن قد نجحت فى ذلك حتى مساء الخميس.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سين إنهم على علم بالتقارير عن منشورات مواقع التواصل الاجتماعى، وأن وزارة الدفاع تجرى تحقيقا فى الأمر.

ولا تقدم الوثائق خطط معارك محددة، مثل متى كيف وأين تنوى أوكرانيا شن هجومها، الذى يقول المسئولون الأمريكيون إنه من المرجح أن يكون الشهر المقبل أو نحو ذلك، ولأن الوثائق عمرها خمسة أسابيع ماضية، ، فإنها تقدم لمحة سريعة عن الوقت، والرؤية الأمريكية والأوكرنية، حتى الأول من مارس، لما قد تحتاجه قوات كييف من أجل الهجوم.