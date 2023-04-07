ترخيص 728 إعلانا مخالفا بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون، وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

وفى هذا الإطار، أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى الانتهاء من ترخيص عدد 728 إعلان مخالف بمراكز ومدن المحافظة كالآتي :77 إعلان بحى أول الزقازيق،88 بحى ثان الزقازيق،47بمركز ومدينة الزقازيق،10 بمركز ومدينة أبو حماد64 بمركز ومدينة كفرصقر،46 بمركز ومدينة منيا القمح،57بمركز ومدينة بلبيس،18 بمركز ومدينة مشتول السوق،30 بمركز ومدينة أبوكبير،35 بمركز ومدينة أولاد صقر،41 بمركز ومدينة فاقوس،14 بمركز ومدينة الحسينية،28 بمركز ومدينة الإبراهيمية،43 إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم،8إعلانات بمدينة القنايات،18إعلان بمركز ومدينة ههيا،11 إعلان بمدينة القرين،23 إعلان بمدينة منشأة أبو عمر،70إعلان بمركز ومدينة صان الحجر وذلك طبقا للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

شدد المحافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.