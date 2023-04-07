تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 8 سفن، وأنه تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و943 شاحنة و45 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 484 شاحنة، و37 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 459 شاحنة و8 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين أمل وعمان، فيما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون أكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وعمان.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و 300 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكب بموانيها .