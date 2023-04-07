تجليات مصرية.. جمال الغيطانى يعرض شرحا تفصيليا لشارع الجمالية حتى النصر

كتب الأمير نصرى

استعرض الكاتب الراحل جمال الغيطانى، فى حلقة مسجلة لبرنامج "تجليات مصرية" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، شرحا تفصيليا لشارع الجمالية حتى شارع النصر، وقال هنا القصر الشرقى الكبير على حدوده الغربية.

أضاف جمال الغيطانى، نتحدث هنا عن القاهرة الفاطمية عندما كانت تحوى القصرين الغربى والشرقى، إذا شارع الجمالية هو الشارع الموازى للمعز لدين الله الفاطمى، وهنا الدرب الأصفر حيث عشت فى هذا البيت 3 سنوات، وحضرت عدوان 56 فى هذا البيت.

وأكد ان بوابة الدرب الأصفر نموذج لبوابات الحارات القاهرية التى كانت متواجدة على أول الدرب، لافتا إلى أن هذا الدرب يصل ما بين شارعى الجمالية والمعز، والذى يضم بيت من أجمل بيوت القاهرة القديمة، وهو من ارق البيوت فى العالم الإسلامى كنموذج للعمارة الإسلامية.