اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 07:10 ص
أكرم القصاص
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بوتين يعلن عن صيغة موحدة لأمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس

الجمعة، 07 أبريل 2023 06:00 ص
بوتين يعلن عن صيغة موحدة لأمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروس باشرتا إعداد صيغة موحدة لأمن دولة الاتحاد في ظل التحديات الخارجية للبلدين.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد: "إعداد صيغة أمن دولة الاتحاد يحظى بأهمية كبيرة، وعلينا صياغة المهام الأساسية لتفاعلنا على خلفية التوتر المتزايد على حدود دولة الاتحاد، والعقوبات، وحرب المعلومات ضدنا".

وأكد أن ذلك يتطلب "العمل بشكل موضوعي في التخطيط الاستراتيجي".

وتابع: "سنواصل تعزيز أمن دولة الاتحاد، ونضمن الظروف الملائمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والتدريجية"


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